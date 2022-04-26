اجتماع موسع لبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القرضابية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد بديوان بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا برئاسة وكيل ديوان المجلس البلدي خميس محمد الحوسين، لبحث الاستعدادات لتنظيم الاحتفال بالذكرى الـ«107» لمعركة القرضابية الشهيرة.

وحضر الاجتماع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي ومساعد مدير الخدمات الصحية ومدير مكتب الرياضة بالبلدية ومديرو إدارتي الإعلام وشؤون المحلات بالبلدية، ومختار محلة أبوهادي ومندوب عن فوج كشاف سرت.

وخُصِّص الاجتماع لتدارس الترتيبات اللازمة لتنظيم الاحتفال بإحياء الذكرى الـ«107» لمعركة القرضابية الشهيرة «معركة كل الليبيين»، المقرر إقامته عصر يوم الجمعة المقبل، 29 أبريل الجاري.

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- سرت تحتفل بذكرى معركة القرضابية

وتعتزم بلدية سرت تنظيم احتفالية تعبر عن ذكرى هذه الملحمة الخالدة التي تجسد وحدة الليبيين وتنظيم زيارة إلى مقبرة الشهداء الذين سقطوا في المعركة ضد الاحتلال الإيطالي حينها.

وأكد الناطق باسم بلدية سرت لـ«بوابة الوسط» أن البلدية اتخذت كافة الاستعدادات بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية بالمشاركة في إحياء هذه الذكرى الجامعة لكل الليبيين.