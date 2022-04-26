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صنع الله يطالب شركة التموين بإجراء مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 08:23 مساء
صنع الله يطالب شركة التموين بإجراء مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها
اجتماع صنع الله مع رئيس الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية بضرورة «إجراء الشركة مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها المحدد، إضافة إلى انتهاج سياسة ترشيد الاستهلاك، مع مراعاة المحافظة والالتزام بتقديم مستوى خدمات تموينية بمواصفات صحية قياسية للعاملين بالقطاع» وفق المؤسسة.

جاءت مطالبة صنع الله خلال اجتماعه، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، فتحي البنداق.

توفير متطلبات رمضان للعاملين بقطاع النفط
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خُصِّص لاستعراض نشاط الشركة العام وأعمالها المتعلقة بتوفير المتطلبات التموينية للعاملين بقطاع النفط خلال شهر رمضان.

- صنع الله يدعو شركة تموين الحقول النفطية إلى وضع استراتيجية لزيادة دخلها

وأضافت المؤسسة أن رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، فتحي البنداق، أكد خلال الاجتماع أن الشركة تمكنت من توفير متطلبات شهر رمضان لكافة العاملين بقطاع النفط، وتعمل على تعزيز جهودها المبذولة لوضع استراتيجية مدروسة بدقة تسهم في إنعاش الشركة.

صنع الله يؤكد دعم شركة التموين للخروج من عثرتها
وأشارت المؤسسة إلى أن صنع الله أكد من جانبه، دعم المؤسسة للعاملين بالشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، مشيدًا بجهودهم المبذولة طيلة شهر رمضان وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات من خلال توفير المتطلبات التموينية للعاملين بالقطاع، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

كما جدد صنع الله، دعم المؤسسة الوطنية للنفط «التام واللامحدود» للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية «للخروج من التعثر الذي تمر به»، وفق المؤسسة.

صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
رئيس الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فتحي البنداق خلال اجتماعه مع صنع الله، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
رئيس الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فتحي البنداق خلال اجتماعه مع صنع الله، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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