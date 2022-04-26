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الدبيبة يناقش مع سفير إيطاليا عددا من الملفات السياسية والاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 05:44 مساء
الدبيبة يناقش مع سفير إيطاليا عددا من الملفات السياسية والاقتصادية
لقاء الدبيبة مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، لقاءً مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، وذلك في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة وسفير إيطاليا لدى ليبيا خُصص لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أن السفير الإيطالي قدم خلال لقائه الدبيبة الشكر لحكومة الوحدة الوطنية لمعالجتها لعدد من المشاكل العالقة لسنوات وكذلك تطوير التعاون النفطي بين البلدين.

- الدبيبة يطالب بحملة إعلامية لشرح مسودة الدستور والمواد الخلافية
- السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%

ولم تقدم إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أي تفاصيل أخرى بشأن اللقاء كما لم يصدر أي بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أو السفارة الإيطالية لدى ليبيا عن اللقاء.

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