انفراجة في أزمة نقص السيولة النقدية بمصارف بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأت أزمة السيولة النقدية التي تشهدها مدينة بني وليد في الانفراج هذه الأيام، بعد النقص الكبير الذي شهدته مصارف المدينة طيلة السنوات الماضية والذي تسبب في إرباك سير الحياة اليومية للمواطنين.

وقامت بعض المصارف، كالمصرف التجاري الوطني ومصرف الجمهورية فرع بني وليد برفع سقف السحب إلى ألفي دينار لكل عميل، كما رفع مصرف سوف الجين الأهلي سقف السحب إلى 1500 دينار لكل حساب جارٍ، بحسب مواطنون ومسؤولين بالمصارف.

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وكانت المصارف التجارية في مدينة بني وليد تعاني نقصا حادا في السيولة النقدية، الأمر الذي أثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين إضافة إلى تردي الخدمات العامة في المدينة.

ويعمل بمدينة بني وليد 5 مصارف تجارية هي: مصرف الجمهورية بني وليد، والجمهورية سوف الجين، والجمهورية فرع تينيناي، والمصرف الأهلي، والتجاري الوطني.

فرع مصرف الجمهورية ببني وليد. (الإنترنت)

أحد موظفي المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)