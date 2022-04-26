Atwasat

انفراجة في أزمة نقص السيولة النقدية بمصارف بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 26 أبريل 2022, 04:40 مساء
انفراجة في أزمة نقص السيولة النقدية بمصارف بني وليد
مواطنون على شباك الصرف بالمصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
alwasat radio

بدأت أزمة السيولة النقدية التي تشهدها مدينة بني وليد في الانفراج هذه الأيام، بعد النقص الكبير الذي شهدته مصارف المدينة طيلة السنوات الماضية والذي تسبب في إرباك سير الحياة اليومية للمواطنين.

وقامت بعض المصارف، كالمصرف التجاري الوطني ومصرف الجمهورية فرع بني وليد برفع سقف السحب إلى ألفي دينار لكل عميل، كما رفع مصرف سوف الجين الأهلي سقف السحب إلى 1500 دينار لكل حساب جارٍ، بحسب مواطنون ومسؤولين بالمصارف.

- «التجاري الوطني» يبدأ توزيع السيولة النقدية في بني وليد
- وصول 13 مليون دينار إلى المصرف التجاري الوطني في بني وليد

وكانت المصارف التجارية في مدينة بني وليد تعاني نقصا حادا في السيولة النقدية، الأمر الذي أثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين إضافة إلى تردي الخدمات العامة في المدينة.

ويعمل بمدينة بني وليد 5 مصارف تجارية هي: مصرف الجمهورية بني وليد، والجمهورية سوف الجين، والجمهورية فرع تينيناي، والمصرف الأهلي، والتجاري الوطني.

فرع مصرف الجمهورية ببني وليد. (الإنترنت)
فرع مصرف الجمهورية ببني وليد. (الإنترنت)
أحد موظفي المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
أحد موظفي المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول

الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يوجه بتضمين أحكام لمكافحة الفساد في «مدونة السلوك» للشركات
الحويج يوجه بتضمين أحكام لمكافحة الفساد في «مدونة السلوك» للشركات
«ليبيا للاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت لمعظم المحطات بالزاوية
«ليبيا للاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت لمعظم المحطات بالزاوية
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
انفراجة في أزمة نقص السيولة النقدية بمصارف بني وليد
انفراجة في أزمة نقص السيولة النقدية بمصارف بني وليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر 3794 صكا ماليا للأسر النازحة والمهجرة
وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر 3794 صكا ماليا للأسر النازحة ......
الدبيبة يناقش مع سفير إيطاليا عددا من الملفات السياسية والاقتصادية
الدبيبة يناقش مع سفير إيطاليا عددا من الملفات السياسية ......
الحويج يشدد على دور القطاع الخاص في استيراد الدقيق
الحويج يشدد على دور القطاع الخاص في استيراد الدقيق...
انفراجة في أزمة نقص السيولة النقدية بمصارف بني وليد
انفراجة في أزمة نقص السيولة النقدية بمصارف بني وليد...
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط