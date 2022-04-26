الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، الثلاثاء، إلى 5.03 دينار، مقارنة بـ5.01 دينار، المسجل في ختام تعاملات أمس الإثنين.

في المقابل، حافظت العملتان البريطانية والأوروبية الموحدة على سعر الصرف ذاته الذي أغلقت عليه السوق أمس، فقد بلغ الجنيه الإسترليني 6.54 دينار، واليورو 5.33 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وظل سعر الليرة التركية ثابتا كذلك عند 0.33 دينار، والأمر نفسه بالنسبة للدينار التونسي، الذي سجل 1.65 دينار ليبي، دون أي تغيير عن أسعار ختام تعاملات الإثنين.