ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن المرج «ضبط» حصان تسبب في إصابة بليغة لطفل.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ من مواطن، مفاده تعرُّض طفله لإصابة من أحد الخيول المتجولة في المدينة، خلف مقر فرع جهاز الأمن الداخلي، حسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن التقرير الطبي للطفل أظهر إزالة جزء من كبده جراء الإصابة التي تسبب فيها الحصان، فيما لا يزال البحث جاريًا عن صاحبه، حيث أهابت المديرية بالأهالي تقديم أي معلومات تفيد عن هويته.

وأكدت المديرية أن حملاتها مستمرة وبشكل مكثف من أجل مكافحة ظاهرة الحيوانات المتجولة داخل مدينة المرج.