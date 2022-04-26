«ليبيا للاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت لمعظم المحطات بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، اليوم الثلاثاء، عودة خدمات الإنترنت لمعظم المحطات بمدينة الزاوية.

وقالت الشركة إن العمل جارٍ على إعادة بقية المحطات إلى الخدمة بعد تأثرها بسقوط برج الاتصالات الرئيسي في الزاوية، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

- شركة الاتصالات: إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية نتيجة الاشتباكات

والسبت، أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، الإغلاق الموقت لعمليات الصيانة في الزاوية؛ نتيجة «الاشتباكات المسلحة» في المدينة، وخوفًا من تعرض فرق الصيانة للخطر.

وقالت الشركة في بيان إنه نتيجة «للاشتباكات في مدينة الزاوية (ليلة الجمعة) تنسحب الكوادر البشرية لفرق الصيانة والتركيبات موقتًا، وذلك لأن مكان التركيب يُعدّ أعلى مبنى في مدينة الزاوية، وأكثر عرضة للتعرض للخطر والمقذوفات». وأوضحت أن هذا القرار سيؤخر جدول إرجاع الخدمة لبعض الوقت، مشددة على حرصها على سلامة وأمن الفرق العاملة.