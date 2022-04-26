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الحويج يشدد على ضرورة مكافحة الغش التجاري ومتابعة السوق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:48 مساء
الحويج يشدد على ضرورة مكافحة الغش التجاري ومتابعة السوق
من اجتماع الحويج مع مراقبي الاقتصاد والتجارة في الجفارة الكبرى والماية، 25 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على ضرورة تفعيل دور المراقبات في تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتكليف فرق تتولى متابعة السوق المحلية وانسياب السلع.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج، أمس الإثنين، مع مراقبي الاقتصاد والتجارة في الجفارة الكبرى والماية في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه عملها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأكد الحويج كذلك على أهمية دور المراقبات في الوقوف على مستوى الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ووضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة بالمنطقة بهدف توفير الدعم اللازم لها وتنظيمها.

وناقش الاجتماع خطة عمل مراقبات الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وتنظيم الأسواق المحلية ومتابعة مستوى الخدمات، وفق البيان.

من اجتماع الحويج مع مراقبي الاقتصاد والتجارة في الجفارة الكبرى والماية، 25 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من اجتماع الحويج مع مراقبي الاقتصاد والتجارة في الجفارة الكبرى والماية، 25 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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