مركز سبها الطبي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر التابع للمركز تحاليل لتسع عينات للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 9 حالات، حسب بيان المركز على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

- «مكافحة الأمراض» يحذر: الانخفاض القياسي في الإصابات لا يعني انتهاء الوباء

فيما لم يسجل المركز أيضًا أي حالات وفاة أو شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات الفيروس خلال الأسبوع الماضي «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).