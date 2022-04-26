«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة، شمالية شرقية إلى شرقية، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن تلك الرياح تشمل ساحل بنغازي، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وتشمل باقي الساحل مساء الغد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.