Atwasat

السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 11:29 صباحا
السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار
مقر المصرف المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تراجع سعرا العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية، أمام الدينار، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض اليورو قرشًا واحدًا، مسجلًا 5.08 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، وبالمثل تراجع الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا، مسجلًا 6.04 دينار مقابل 6.05 دينار أمس.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.74 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

العملات العربية في السوق الرسمية
وعلى صعيد العملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، التي سجلت 1.26 دينار، و1.29 دينار، و1.56 دينار، على الترتيب.

واستقرت الليرة التركية عند 0.32 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط وافد متهم في قضايا سرقة ونصب بالزنتان
ضبط وافد متهم في قضايا سرقة ونصب بالزنتان
رابطة علماء الساحل تقترح مبادرة لتضييق الفجوة بين القوى المتصارعة في ليبيا
رابطة علماء الساحل تقترح مبادرة لتضييق الفجوة بين القوى المتصارعة...
أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة شرقا.. ورياح مثيرة للأتربة في الغرب
أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة شرقا.. ورياح مثيرة ...
السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية...
مركز سبها الطبي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»
مركز سبها الطبي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»...
عون: ليبيا تخسر 60 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق المنشآت النفطية
عون: ليبيا تخسر 60 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق المنشآت ......
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس...
السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط