ضبط وافد متهم في قضايا سرقة ونصب بالزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء وحدة التحري والتحقيقات بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وافدًا متهمًا بارتكاب جرائم سرقة ونصب واحتيال في مدينة الزنتان.

وأوقف رجال الأمن الوافد، الذي يحمل الجنسية الأردنية، في منطقة أبوسليم بالعاصمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

- ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس

- سرقة وتخريب كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد من قبل خارجين عن القانون

- ضبط شاب سرق ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده

وجاء ذلك بعدما أرسلت مديرية أمن الزنتان برقية إلى إدارة إنفاذ القانون، بجرائم المتهم؛ حيث تحصَّل على مبالغ مالية من المواطنين لغرض بناء منازلهم، ثم لاذ بالفرار.