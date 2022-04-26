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ضبط وافد متهم في قضايا سرقة ونصب بالزنتان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 10:14 صباحا
ضبط وافد متهم في قضايا سرقة ونصب بالزنتان
وافد متهم في قضايا سرقة ونصب بالزنتان، 25 أبريل 2022، (الداخلية)
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ضبط أعضاء وحدة التحري والتحقيقات بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وافدًا متهمًا بارتكاب جرائم سرقة ونصب واحتيال في مدينة الزنتان.

وأوقف رجال الأمن الوافد، الذي يحمل الجنسية الأردنية، في منطقة أبوسليم بالعاصمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

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وجاء ذلك بعدما أرسلت مديرية أمن الزنتان برقية إلى إدارة إنفاذ القانون، بجرائم المتهم؛ حيث تحصَّل على مبالغ مالية من المواطنين لغرض بناء منازلهم، ثم لاذ بالفرار.

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