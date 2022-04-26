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القيادة العامة: رصد مسؤول التفخيخ بتنظيم «داعش» في منطقة غدوة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:44 صباحا
القيادة العامة: رصد مسؤول التفخيخ بتنظيم «داعش» في منطقة غدوة
أحد عناصر فرقة المهام الخاصة بـ«لواء طارق بن زياد» التابع للقيادة العامة. (شعبة الإعلام الحربي)
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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة التابع لـ«القيادة العامة»، عن رصد مسؤول التفخيخ بتنظيم «داعش»، التونسي هشام بن هاشمي، ضمن المجموعة التي حاولت دخول غدوة جنوب ليبيا، في وقت سابق اليوم الإثنين.

وأشارت الشعبة، في إيجاز بشأن العمليات العسكرية بمنطقة غدوة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد اشتبكت لمدة ساعة مساء الإثنين مع مجموعات تتبع تنظيم «داعش» بمنطقة غدوة، وذلك بعد أن قامت وحدات الاستطلاع باللواء برصد تحركات لهذه المجموعة الإرهابية.

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وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين ينتميان للتنظيم، وبعدها قامت الوحدات العسكرية بتطويق المنطقة بالكامل، وتمشيط المنطقة لملاحقة العناصر الهاربة.

مصادرة هواتف محمولة ومتفجرات كانت بحوزة عناصر «داعش»
وأوضحت أن القوات المسلحة «صادرت عددًا من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى وجود الكثير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقل المجموعات والتي تمت مصادرتها».

وفي وقت سابق اليوم أعلن اللواء «73 مشاة» التابع لـ«القيادة العامة»، عن التصدي لمجموعة مسلحة حاولت دخول سبها عبر منطقة غدوة، وفرارهم باتجاه جنوب مرزق.

والأسبوع الماضي، نفذ تنظيم «داعش» هجومًا أمام بوابة معسكر تابع لـ«اللواء طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا، وفق ما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب.

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