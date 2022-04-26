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عميد بلدية العجيلات يقترح إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:28 صباحا
عميد بلدية العجيلات يقترح إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية بالمنطقة
وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تلتقي عميد بلدية العجيلات.
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اقترح عميد بلدية العجيلات مفتاح بالرحال، اليوم الإثنين، إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، بحضور وكيل شؤون المؤسسات، الدكتور حاتم الزغيل وعضو المجلس البلدي العجيلات، محمود سوسي.

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وأفاد بيان، نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع جاء للوقوف على عمل فرع الشؤون الاجتماعية العجيلات، وكذلك المؤسسات الاجتماعية في المنطقة.

ونقل البيان عن عميد البلدية إشادته باهتمام الوزارة بالفروع التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات من خلال تفعيل عملها بتجهيزها واعتماد ملاكاتها.

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