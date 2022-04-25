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«اللواء 444»: ضبط الجوادي المتورط في عمليات خطف وقتل بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 11:05 مساء
«اللواء 444»: ضبط الجوادي المتورط في عمليات خطف وقتل بترهونة
جانب من عملية القبض على الجوادي (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، عن ضبط أحد المتورطين في عمليات خطفٍ وقتلٍ، وذلك خلال عملية أمنية.

وأوضح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن أحد مفارزه ألقى القبض على المدعو «فوزي الجوادي المتورط في عمليات خطفٍ وقتلٍ رفقةَ عصابة آل الكاني».

وأضاف المنشور أن المذكور جرى القبض عليه بعد محاصرته في «المكان الّذي كان يختبِئ فيه جنوب مدينة ترهونة».

- «444 قتال» يكشف نتائج اقتحام 4 أوكار لعصابات مسلحة
- اللواء «444»: ضبط شخص يدير «وكرا للخطف والحرابة» في بني وليد

والجمعة الماضية، 22 أبريل، أعلن «اللواء 444 قِتال» أن مفارزه اقتحمت أربعة أوكارٍ لعصابات مسلحة في مدينة بني وليد تمتهن الخطف وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.

واعتاد اللواء الإعلان خلال الأشهر الماضية عن القبض على أشخاص قال إنهم متهمين بعمليات قتل وخطف وحرابة وتهريب للوقود في عدة مناطق.

جانب من عملية القبض على الجوادي (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
جانب من عملية القبض على الجوادي (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
جانب من عملية القبض على الجوادي (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
جانب من عملية القبض على الجوادي (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
جانب من عملية القبض على الجوادي (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
جانب من عملية القبض على الجوادي (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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