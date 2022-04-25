الدبيبة يطالب بحملة إعلامية لشرح مسودة الدستور والمواد الخلافية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا مع لجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأفاد بيان، نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن رئيس لجنة التواصل السياسي الدكتور ضو المنصوري، قدَّم موجزًا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى يوليو 2017، لدى إعداد المشروع والخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة بالهيئة، التي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها.

وأكد الدبيبة، في كلمته، أن «الليبيين يهدفون جميعهم للانتخابات، ولكن القانون والقاعدة الدستورية لازالت هي الإشكال في إجرائها رغم وجود مسوَّدة جاهزة ومحالة إلى المفوضية العليا للانتخابات».

وتابع: «لابد من طباعة هذه المسوَّدة وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي لقراءتها والاطلاع عليها»، مشيرًا إلى أن «أغلبهم لم يقرؤوا هذا الدستور حتى المعارضين عليه»، لافتًا أيضًا إلى الحاجة لـ«التكثيف الإعلامي من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية».

وفي ختام اللقاء أكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، و«يظل الدستور مطلبًا لكل الليبيين واستحقاقًا وطنيًا لابد من إنجازه».

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وفي 19 أبريل، التقى الدبيبة رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الذي أكد «جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات، وأن كل الصعوبات تمت معالجتها».

وقال السايح، وقتها، إنهم في المفوضية «في انتظار القاعدة الدستورية التي سيجرى على ضوئها تحديد المواعيد، التي تعتبر اختصاصًا أصيلاً للمفوضية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يلتقي عددا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يلتقي عددا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. (صفحة الحكومة على فيسبوك)