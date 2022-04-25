Atwasat

حفتر يبارك لماكرون فوزه برئاسة فرنسا لولاية ثانية ويشكره على دعمه في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 08:43 مساء
حفتر يبارك لماكرون فوزه برئاسة فرنسا لولاية ثانية ويشكره على دعمه في مكافحة الإرهاب
لقاء حفتر وماكرون في برلين يوم 19 يناير 2020. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بارك القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فوزه بولاية رئاسية ثانية، شاكرًا إياه على دعمه في مكافحة الإرهاب، وفق برقية نشرها الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

وقال حفتر في رسالته لماكرون: «لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحًا كبيرًا ولعبت دورًا متميزًا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم، فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق».

حفتر يتطلع لمزيد التعاون بين ليبيا وفرنسا
وبعد مباركته لماكرون، شكر حفتر الرئيس الفرنسي على ما قدمه له «من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب»، معربًا عن تطلعه إلى «مزيد التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات».

- المنفي يهنئ ماكرون لإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية
- قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
- باشاغا يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه: فرنسا شريك استراتيجي لليبيا

وحفتر ثالث شخصية ليبية تهنئ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.

ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات
وأًعلن أمس الأحد، انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تمتد خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

وحصل ماكرون على ما بين 57.6 و58.2% من أصوات الناخبين الفرنسيين، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، بحسب «فرانس برس».   

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل المطاردة

هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل المطاردة
وجوه وسط الدخان.. ميكولا يكتب «يوميات الحرب» في أوكرانيا «للتاريخ»

وجوه وسط الدخان.. ميكولا يكتب «يوميات الحرب» في أوكرانيا «للتاريخ»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
برنامج «الميزان» (الحلقة 6)

برنامج «الميزان» (الحلقة 6)
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - المجندين في الحروب

كاركاتير حليم - المجندين في الحروب
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس

بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام...
قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة

قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»

بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة الداخلية تبحث تسهيل منح تأشيرات العمل وتأمين المدرسة الباكستانية في طرابلس
وزارة الداخلية تبحث تسهيل منح تأشيرات العمل وتأمين المدرسة ...
ورشة عمل حول خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل «الحمادة»
ورشة عمل حول خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل «الحمادة»
حفتر يبارك لماكرون فوزه برئاسة فرنسا لولاية ثانية ويشكره على دعمه في مكافحة الإرهاب
حفتر يبارك لماكرون فوزه برئاسة فرنسا لولاية ثانية ويشكره على دعمه...
الدبيبة يطالب بحملة إعلامية لشرح مسودة الدستور والمواد الخلافية
الدبيبة يطالب بحملة إعلامية لشرح مسودة الدستور والمواد الخلافية
«الاقتصاد» تبحث إيجاد أسواق خارجية بديلة واستيراد الدقيق عبر القطاع الخاص
«الاقتصاد» تبحث إيجاد أسواق خارجية بديلة واستيراد الدقيق عبر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
«اللواء 444»: ضبط الجوادي المتورط في عمليات خطف وقتل بترهونة
«اللواء 444»: ضبط الجوادي المتورط في عمليات خطف وقتل بترهونة...
باشاغا يطلع على أسباب عرقلة أعمال صيانة المباني المتضررة من الحرب في بنغازي
باشاغا يطلع على أسباب عرقلة أعمال صيانة المباني المتضررة من ......
صبراتة: القبض على شاب أبلغ عنه ولي أمره بتهمة إساءة معاملة الأسرة
صبراتة: القبض على شاب أبلغ عنه ولي أمره بتهمة إساءة معاملة ......
«الاقتصاد» تبحث إيجاد أسواق خارجية بديلة واستيراد الدقيق عبر القطاع الخاص
«الاقتصاد» تبحث إيجاد أسواق خارجية بديلة واستيراد الدقيق عبر......
الدبيبة يطالب بحملة إعلامية لشرح مسودة الدستور والمواد الخلافية
الدبيبة يطالب بحملة إعلامية لشرح مسودة الدستور والمواد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط