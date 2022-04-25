حفتر يبارك لماكرون فوزه برئاسة فرنسا لولاية ثانية ويشكره على دعمه في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

بارك القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فوزه بولاية رئاسية ثانية، شاكرًا إياه على دعمه في مكافحة الإرهاب، وفق برقية نشرها الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

وقال حفتر في رسالته لماكرون: «لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحًا كبيرًا ولعبت دورًا متميزًا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم، فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق».

حفتر يتطلع لمزيد التعاون بين ليبيا وفرنسا

وبعد مباركته لماكرون، شكر حفتر الرئيس الفرنسي على ما قدمه له «من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب»، معربًا عن تطلعه إلى «مزيد التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات».

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وحفتر ثالث شخصية ليبية تهنئ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.

ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات

وأًعلن أمس الأحد، انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تمتد خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

وحصل ماكرون على ما بين 57.6 و58.2% من أصوات الناخبين الفرنسيين، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، بحسب «فرانس برس».