ورشة عمل حول خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، صباح اليوم الإثنين، ورشة عمل جرى خلالها «عرض خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بالامتياز (م ن 7أ) بحقل الحمادة» الذي يقع وسط جنوب حوض غدامس على بعد حوالي 500 كم جنوب مدينة طرابلس.

ومثل المؤسسة الوطنية للنفط في الورشة, عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم الشيباني شنقير، ومديرو الإدارات المختصة ومهندسي المتابعة، ومثل شركة الخليج العربي للنفط، عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج والمعلومات أبوبكر بن عامر، ومختصين من الإدارات المعنية.

ملامح خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ورشة العمل تأتي في إطار استمرار جهودها وسعيها الحثيث لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة لزيادة وتعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي المستنزف من الحقول الحالية وذلك بوضع بعض من الحقول المكتشفة والغير مطورة على الإنتاج والتركيز على حقول الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الغاز.

وأضافت أن الورشة التي عقدت بصالة السرير بمبنى المؤسسة الوطنية للنفط عرض خلالها المختصون من شركة الخليج الملامح الرئيسية لخطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بالامتياز (م ن 7أ) بحقل الحمادة. والتي تنص على إنتاج الحقل على مرحلتين.

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وأوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى تستهدف المكامن النفطية لتحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 25 ألف برميل في اليوم سيجري ضخها إلى خط 18 بوصة التابع لشركة الخليج ومنه إلى مصفاة الزاوية, منوها إلى أنه «بعد استهلال انتاج النفط بفترة لا تتجاوز السنتين سيشرع في استهداف الحقول الغازية لإنتاج ما يقارب 250 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم ستتم معالجتها بالحقل ومن تم ضخها عبر خط 32 بوصة (الوفاء – مليته)».

تقييم القدرة الإنتاجية لآبار النفط الحالية بحقل الحمادة

وقالت المؤسسة «إن الشروع في وضع هذه الحقول والاكتشافات على الإنتاج يستدعي الشروع الفعلي في مرحلة ما قبل التطوير والمتمثلة في إعادة الدخول للآبار الحالية لغرض تقييمها والتأكد من قدرتها الإنتاجية ومن تم تهيئتها للإنتاج».

وأشارت المؤسسة إلى أن المختصين من المؤسسة الوطنية للنفط, طالبوا بضرورة الإسراع في تقديم برامج إعادة الدخول والتقييم والتهيئة في أسرع وقت ممكن لدراستها وتقييمها من طرف الإدارات المعنية بالمؤسسة.

صنع الله يطالب شركة الخليج بالإسراع في خطة التطوير

بعد الانتهاء من الورشة التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع فريق شركة الخليج العربي للنفط،

وذكرت المؤسسة أن صنع الله أشاد خلال اللقاء بجهود مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط وما حققوه من إنجازات كان آخرها افتتاح حقل الطهارة، الذي جاء ضمن الخطة الطموحة للشركة في ظروف مالية وأمنية غاية في الصعوبة، حيث يقع الحقل بأقصى الغرب الليبي وتديره شركة الخليج العربي بشرق البلاد، «ما يدل على أن ليبيا وحدة واحدة، وعنوانا على تماسك قطاع النفط»، وفق صنع الله.

وشدد صنع الله خلال اللقاء على «الأهمية الاستراتيجية لمكامن الامتياز (م ن 7أ) سواءً المكامن النفطية والغازية والتي من المؤمل أن تعوض الانخفاض المتوقع في الإنتاج في السنوات القادمة»، مشيدا بالمختصين في الشركة مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم للإسراع في خطة التطوير وضعها موضع التنفيذ.