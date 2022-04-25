Atwasat

ورشة عمل حول خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 08:09 مساء
ورشة عمل حول خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة
لقاء صنع الله مع فريق شركة الخليج العربي للنفط عقب ورشة العمل حول تطوير الاكتشافات بحقل الحمادة، الإثنين 25 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)
alwasat radio

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، صباح اليوم الإثنين، ورشة عمل جرى خلالها «عرض خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بالامتياز (م ن 7أ) بحقل الحمادة» الذي يقع وسط جنوب حوض غدامس على بعد حوالي 500 كم جنوب مدينة طرابلس.

ومثل المؤسسة الوطنية للنفط في الورشة, عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم الشيباني شنقير، ومديرو الإدارات المختصة ومهندسي المتابعة، ومثل شركة الخليج العربي للنفط، عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج والمعلومات أبوبكر بن عامر، ومختصين من الإدارات المعنية.

ملامح خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ورشة العمل تأتي في إطار استمرار جهودها وسعيها الحثيث لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة لزيادة وتعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي المستنزف من الحقول الحالية وذلك بوضع بعض من الحقول المكتشفة والغير مطورة على الإنتاج والتركيز على حقول الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الغاز.

وأضافت أن الورشة التي عقدت بصالة السرير بمبنى المؤسسة الوطنية للنفط عرض خلالها المختصون من شركة الخليج الملامح الرئيسية لخطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بالامتياز (م ن 7أ) بحقل الحمادة. والتي تنص على إنتاج الحقل على مرحلتين.

- «تاتنفت» تشرع في استكمال حفر بئر في حقل الحمادة بعد توقف 10 سنوات
- حقل الحمادة يبدأ ضخ النفط الخام إلى مصفاة الزاوية
- شركة «الخليج العربي»: تشغيل واستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي

وأوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى تستهدف المكامن النفطية لتحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 25 ألف برميل في اليوم سيجري ضخها إلى خط 18 بوصة التابع لشركة الخليج ومنه إلى مصفاة الزاوية, منوها إلى أنه «بعد استهلال انتاج النفط بفترة لا تتجاوز السنتين سيشرع في استهداف الحقول الغازية لإنتاج ما يقارب 250 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم ستتم معالجتها بالحقل ومن تم ضخها عبر خط 32 بوصة (الوفاء – مليته)».

تقييم القدرة الإنتاجية لآبار النفط الحالية بحقل الحمادة
وقالت المؤسسة «إن الشروع في وضع هذه الحقول والاكتشافات على الإنتاج يستدعي الشروع الفعلي في مرحلة ما قبل التطوير والمتمثلة في إعادة الدخول للآبار الحالية لغرض تقييمها والتأكد من قدرتها الإنتاجية ومن تم تهيئتها للإنتاج».

وأشارت المؤسسة إلى أن المختصين من المؤسسة الوطنية للنفط, طالبوا بضرورة الإسراع في تقديم برامج إعادة الدخول والتقييم والتهيئة في أسرع وقت ممكن لدراستها وتقييمها من طرف الإدارات المعنية بالمؤسسة.

صنع الله يطالب شركة الخليج بالإسراع في خطة التطوير
بعد الانتهاء من الورشة التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع فريق شركة الخليج العربي للنفط،

وذكرت المؤسسة أن صنع الله أشاد خلال اللقاء بجهود مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط وما حققوه من إنجازات كان آخرها افتتاح حقل الطهارة، الذي جاء ضمن الخطة الطموحة للشركة في ظروف مالية وأمنية غاية في الصعوبة، حيث يقع الحقل بأقصى الغرب الليبي وتديره شركة الخليج العربي بشرق البلاد، «ما يدل على أن ليبيا وحدة واحدة، وعنوانا على تماسك قطاع النفط»، وفق صنع الله.

وشدد صنع الله خلال اللقاء على «الأهمية الاستراتيجية لمكامن الامتياز (م ن 7أ) سواءً  المكامن النفطية والغازية والتي من المؤمل أن تعوض الانخفاض المتوقع في الإنتاج في السنوات القادمة»، مشيدا بالمختصين في الشركة مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم للإسراع في خطة التطوير وضعها موضع التنفيذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار

«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
برنامج «الميزان» (الحلقة 6)

برنامج «الميزان» (الحلقة 6)
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - المجندين في الحروب

كاركاتير حليم - المجندين في الحروب
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس

بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام...
قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة

قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»

بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يهنئ ماكرون لإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية
المنفي يهنئ ماكرون لإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية
وزارة الداخلية تناقش ترتيبات إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس
وزارة الداخلية تناقش ترتيبات إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (الإثنين 25 أبريل 2022)
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (الإثنين 25 أبريل ...
الدبيبة يطالب وزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة معوقات عمل الصيادين ودعمهم
الدبيبة يطالب وزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة معوقات ...
ضبط سلع ولحوم فاسدة في الحملة الوطنية لمركز الرقابة على الأغذية (صور)
ضبط سلع ولحوم فاسدة في الحملة الوطنية لمركز الرقابة على الأغذية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
ورشة عمل حول خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة
ورشة عمل حول خطة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل ......
وزارة الداخلية تبحث تسهيل منح تأشيرات العمل وتأمين المدرسة الباكستانية في طرابلس
وزارة الداخلية تبحث تسهيل منح تأشيرات العمل وتأمين المدرسة ......
باشاغا في زيارة لبنغازي: صيانة جميع الملاعب في ليبيا
باشاغا في زيارة لبنغازي: صيانة جميع الملاعب في ليبيا...
ضبط سلع ولحوم فاسدة في الحملة الوطنية لمركز الرقابة على الأغذية (صور)
ضبط سلع ولحوم فاسدة في الحملة الوطنية لمركز الرقابة على ......
الدبيبة يطالب وزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة معوقات عمل الصيادين ودعمهم
الدبيبة يطالب وزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط