وزارة الداخلية تبحث تسهيل منح تأشيرات العمل وتأمين المدرسة الباكستانية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولون في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع عُقد صباح اليوم الإثنين، مع سفير باكستان لدى ليبيا، رشيد جاويد، تسهيل منح تأشيرات العمل وتأمين المدرسة الدولية الباكستانية في طرابلس.

وضم الاجتماع، الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، كلًا من نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء الزروق الصغير، ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية اللواء وسام بن جامع، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان.

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وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرى خلاله «التباحث حول مسائل تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين الباكستانيين لمهمة العمل وتأمين المدرسة الدولية الباكستانية في مقرها الجديد بطرابلس، بالإضافة إلى عدة مسائل أخرى متعلقة بالجالية الباكستانية المقيمة بليبيا».

سفير باكستان لدى ليبيا راشيد جاويد خلال اجتماعه مع المسؤولين بوزارة الداخلية. (وزارة الداخلية)

اجتماع المسؤولين بوزارة الداخلية مع سفير باكستان لدى ليبيا راشيد جاويد. (وزارة الداخلية)