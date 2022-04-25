ضبط سلع ولحوم فاسدة في الحملة الوطنية لمركز الرقابة على الأغذية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مخلفات بالجملة خلال الحملة الوطنية التي يقوم بها مفتشوه في عدد من المدن خلال الساعات الأخيرة، وذلك لضبط السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع التشديد على النظافة والسلامة العامة.

وفي براك الشاطئ، قام مفتشو المركز برفقة الأمن الداخلي والحرس البلدي بجولة تفتيشية مفاجئة استهدفت مجزرة السوق المحلية في المدينة، وتبين غياب تام للنظافة العامة، وعدم وجود ترخيص تجاري أو شهادات صحية للعاملين، فضلًا عن عدم مطابقة المكان للاشتراطات الصحية العامة. وعليه، جرت إحالة تقرير مفصل للجهات الضبطية للقيام بالإجراءات اللازمة.

نقل لحوم في سيارة شخصية

وفي الجفرة، ضبط المركز عند النقطة الأمنية 27 بالطريق الساحلي، أحد موزعي اللحوم ينقل لحومًا حمراء بواسطة سيارته الشخصية داخل صالون السيارة، وفي الحقيبة الخلفية لها، وذلك في ظروف سيئة من ارتفاع درجات الحرارة وسوء النظافة.

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وأكد المركز أن كل هذه عوامل تساعد في سرعة النمو البكتيري داخل اللحوم، مما يؤدي لتعفن اللحوم وفسادها وعدم صلاحية استهلاكها آداميًا.

حملة على محال بيع السلع في سوكنة

واستمرت الحملة كذلك في الجفرة، كما استهدفت محلات المواد الغذائية ببلدة سوكنة، وسجلت عديد الملاحظات والمخلفات وضبط مواد غدائية منتهية الصلاحية، جرت إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات الضبطية.

وشملت الحملة أيضًا سبها والعجيلات التي جرى ضبط لحم مفروم غير صحي بها، إذ يتم فرمه في آلة تنبعث منها روائح كريهة وظاهر عليها التعفن، وذلك لعدم تنظيفها مدة تتعدى خمسة أيام، فضلًا عن بيع اللحوم وعليها علامات فساد وغش تجاري.

من داخل أحد المجازر غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية في براك الشاطئ. (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من تفتيش محال السلع الغذائية في سوكنة. (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من تفتيش محال السلع الغذائية في سوكنة. (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من تفتيش محال السلع الغذائية في سوكنة. (مركز الرقابة على الأغذية)