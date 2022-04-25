الدبيبة يطالب وزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة معوقات عمل الصيادين ودعمهم

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وزارة الثروة البحرية بضرورة إعداد وتقديم مقترح لمعالجة المعوقات والإشكاليات التي تواجه الصيادين خلال عملهم، مشددًا على ضرورة دعمهم، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الدبيبة للسوق المحلية لبيع الأسماك في باب بحر بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، رفقة وكيل وزارة الثروة البحرية، ومديري إدارة التخطيط والمشروعات بالوزارة.

الدبيبة يقف على مشاكل الصيادين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن زيارة الدبيبة لسوق الأسماك في باب البحر تأتي للوقوف على أوضاع السوق ومشاكل الصيادين التي يواجهونها.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة استمع خلال جولته إلى عدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في السوق لغرض شراء الأسماك، وكذلك ملاحظات الباعة بالسوق.

غلاء المحروقات وصيانة مرافئ الصيد

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة التقى بعد ذلك الصيادين الأفراد ورئيس نقابة الصيادين وعددًا من رؤساء النقابات بالمناطق، وجرت خلال اللقاء مناقشة المشاكل التي يعيشها الصيادون، وأهمها غلاء المحروقات وصيانة مرافئ الصيد.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة «أصدر تعليماته لوزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة هذه الإشكاليات، وضرورة دعم الصيادين».

زيارة الدبيبة لسوق السمك بباب البحر في طرابلس، الإثنين 25 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

زيارة الدبيبة لسوق السمك بباب البحر في طرابلس، الإثنين 25 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

زيارة الدبيبة لسوق السمك بباب البحر في طرابلس، الإثنين 25 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)