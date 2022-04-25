الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (الإثنين 25 أبريل 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 5.01 دينار، مقارنة بـ4.99 دينار، المسجل في ختام تعاملات أمس الأحد.

في المقابل، حافظت العملتان البريطانية والأوروبية الموحدة على سعر الصرف ذاته الذي أغلقت عليه السوق أمس، فقد بلغ الجنيه الاسترليني 6.54 دينار، واليورو 5.33 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وظل سعر الليرة التركية ثابتًا كذلك عند 0.33 دينار، والأمر نفسه بالنسبة للدينار التونسي، الذي سجل 1.65 دينار ليبي، دون أي تغيير عن أسعار ختام تعاملات الأحد.