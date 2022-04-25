مسؤول ألماني يعلق على مباحثات وليامز في برلين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، كريستيان باك، أنه يجري العمل على بحث «كيفية مساعدة ليبيا على استئناف عمليتها السياسية السلمية المؤدية إلى الانتخابات، كما جرى الاتفاق مسبقا بين جميع الأطراف»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

جاء تصريح المسؤول الألماني تعليقا على تغريدة المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز - التي تزور برلين حاليا - وقالت إنها أطلعت وزيري الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر وأندرياس ميكايليس، على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة من 13 إلى 18 أبريل الجاري للجنة المسار الدستوري التي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وفي التغريدة نفسها، قالت وليامز: «اتفقنا على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت»، وتابعت: «شددنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».

نتائج اجتماعات القاهرة

وسبق أن أعلنت وليامز، انتهاء اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة «بالاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، واستمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات».

وأضافت وليامز، في البيان الختامي، أن «الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة».