لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في المدينة أمس الأحد.

وأجرى مختبر المركز تحاليل لأربع عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، تبين سلبيتها جميعا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

فيما لم يسجل المركز أيضا أي حالات وفاة أو شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسبق أن حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات الفيروس الفترة الماضية، «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).