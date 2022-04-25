«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، تأثر ساحل بنغازي برياح شمالية شرقية مساءً، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحل زوارة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب على ساحل زوارة وطرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.