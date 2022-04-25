السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، أمام الدينار، الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وصعد متوسط سعر الدولار قرشا، مسجلا 4.74 دينار مقابل 4.73 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين هبط اليورو قرشا واحدا، مسجلا 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، وبالمثل تراجع الجنيه الإسترليني قرشين، مسجلا 6.05 دينار مقابل 6.07 دينار أمس.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليصبح 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، بينما ثبت سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.32 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.