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أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة بمناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 11:39 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة بمناطق الشمال الشرقي
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، تعرض المناطق الغربية إلى رياح نشطة من حين إلى آخر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء غائمة جزئيا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و31 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على طبرق وبعض مناطق الخليج، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدا على بعض المناطق إلى شرقية فجنوبية شرقية، نشطة أحيانا مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتكون بين 33 و36 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء ظهور بعض السحب العالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والرمال على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط تدريجيا من الغد مما يتسبب في إثارة الأتربة الرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

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