مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار في منع شركة «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا.

تعود بداية الخلاف القضائي بين المؤسسة والشركة إلى العام 2014، حينما صدر حكم من غرفة التحكيم بتونس ضد الدولة الليبية لصالح «سيابلاست»، ثم أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمر الحجز رقم 432/21 في العام 2021، تنفيذا للحكم التحكيمي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وتسلمت المؤسسة إخطارا بالحجز على أصولها في فرنسا، لكنها رفضت التنفيذ من خلال تقديم دفوعها أمام المحكمة الابتدائية في باريس، لتحجز الدعوى للحكم في العام الجاري، ويصدر بالفعل في صالح المؤسسة، وبإلغاء الحجوزات المقررة سابقا. وقالت المؤسسة إنها ترفض المساس بأموالها باعتبارها صندوقا سياديا مستقلا.

مؤسسة الاستثمار تتصدى لمحاولات الاستيلاء على أموالها في بلجيكا

كما تواجه مؤسسة الاستثمار ورئيسها علي محمود، إجراءات قضائية في بلجيكا على خلفية محاولات الأمير البلجيكي، لوران، للاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف «يورو كلير» في بروكسل تنفيذا لحكم صادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية.

لكن المؤسسة أكدت في بيان يوم 12 يناير الماضي، تصديها للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار ترخيص لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف «يوروكلير»، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.