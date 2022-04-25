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«المركزي» يغير مواعيد عمل المصارف خلال الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 01:29 صباحا
«المركزي» يغير مواعيد عمل المصارف خلال الأسبوع الجاري
زبائن في أحد المصارف الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، عن تحديد ساعات العمل بالمصارف خلال الأسبوع الجاري الذي يسبق عطلة عيد الفطر المبارك.

ونص منشور للمصرف، عبر صفحته على «فيسبوك»، على أن تبدأ ساعات العامل للموظفين من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساء، بدءًا من الأحد 24 أبريل إلى الخميس 28 أبريل، على أن يكون العمل يوم السبت 30 أبريل من العاشرة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

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وأوضح «المركزي» أن المصارف تستقبل الجمهور من العاشرة والنصف صباحًا إلى الثالثة والنصف مساءً، وذلك بدءًا من الأحد 24 أبريل إلى الخميس 28 أبريل، بينما يكون العمل يوم السبت 30 أبريل من العاشرة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

وتكون عطلة عيد الفطر المبارك من الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو، على أن يكون العودة للعمل الأحد الموافق 8 مايو.

وكانت مواعيد العمل بالمصارف خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً بالنسبة للموظفين، وبالنسبة للجمهور من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

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