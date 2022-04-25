بحضور الكبير والحبري.. اللجنة التسييرية لإعادة توحيد المركزي تعقد اجتماعها الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه علي الحبري، الأحد، اجتماعًا للجنة التسييرية الثالث لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، لمتابعة سير عمل الفرق ومناقشة المراحل القادمة للمشروع.

جاء الاجتماع في أعقاب اختتام ورش العمل التي عُقدت بين الفرق المشتركة من الطرفين خلال الفترة من 21-23 أبريل 2022، بمدينة اسطنبول.

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وفي الأول من أبريل، عُقد اجتماع اللجنة التسييرية الثاني، بحضور مكتب إدارة المشروع المكون من مديري المشروع وخبراء من شركة «ديلويت-Deloitte» للخدمات المهنية الرائدة.

وفي 28 فبراير، اجتمع الفريق نفسه لبحث مدى التقدم الذي أُحرز في إجراءات عملية إعادة توحيد المصرف.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في 20 يناير الماضي، الانطلاق الفعلي لعملية توحيد المصرف، تنفيذًا لتوصيات المسار الاقتصادي التي أقرها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عُقِد في برلين في يناير 2020.

وقال المصرف إن خارطة إعادة التوحيد تتضمن أربع مراحل، سينتج عنها «نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية».

الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي. (صفحة المركزي على فيسبوك)

الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي. (صفحة المركزي على فيسبوك)