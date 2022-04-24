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وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 11:14 مساء
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
اجتماع عون مع لجنة معالجة الإقفالات النفطية بديوان الوزارة في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
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أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، «أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الإعلان عقب اجتماع وزير النفط والغاز محمد امحمد عون، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس مع لجنة معالجة الإقفالات المشكلة بالقرار رقم (42) لسنة 2022.

وقالت وزارة النفط والغاز إن اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد دائم استعرضت خلال اجتماعها مع عون «كل المعلومات والتفاصيل التي توصلت إليها من خلال التواصل مع الأعيان والوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية بعد الوقوف على أهم مطالبهم».

وأضافت وزارة النفط والغاز أن «أعضاء اللجنة أكدوا خلال إحاطتهم المقدمة إلى الوزير تجاوب الجهات التي تم التواصل معها وأنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة».

حلول سريعة لإعادة فتح النفط
وشكل عون، الثلاثاء الماضي، لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط.

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وأعلن محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي إقفال حقول وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

وأجبر ذلك، المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة «القوة القاهرة» في 6 حقول نفطية من بينها حقلا الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، بالإضافة إلى ميناءين نفطيين هما البريقة والزويتينة، لتعذر إيفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية جراء الوضع المستجد.

شروط فتح النفط
واليوم، أعلن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي خلال لقائهم مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، شروط فتح النفط، والتي منها «ضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين استلام الحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب ومنحها الثقة في 1 مارس 2022، لمهامها في العاصمة الليبية» وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء.

بقاء عوائد النفط في حسابات المؤسسة الوطنية
وفوض شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، باشاغا، بتمثليهم في كل ما يحقق مطالبهم، فيما تعهد الأخير من جهته، خلال اللقاء، بمتابعة «ضمان بقاء العوائد المالية للنفط في حسابات المؤسسة لضمان الالتزام والشفافية، كما طالب المحتجون إلى حين إقرار الميزانية واستلام الحكومة لمهامها».

وأكد باشاغا في كلمته خلال اللقاء مع شيوخ وأعيان الهلال النفطي على ضرورة «استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين».

اجتماع عون مع لجنة معالجة الإقفالات النفطية بديوان الوزارة في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
اجتماع عون مع لجنة معالجة الإقفالات النفطية بديوان الوزارة في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
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