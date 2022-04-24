بلدية غريان تطالب الدبيبة بإنشاء مستشفى للحوادث بالمدينة خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المجلس البلدي غريان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة إنشاء مستشفى للحوادث في المدينة خلال العام الجاري، وذلك لحاجة المنطقة لمستشفى تخصصي، وفق منصة «حكومتنا».

جاءت مطالبة المجلس البلدي غريان للدبيبة خلال اجتماعهم معه في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة صلاح الزوبيك.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الدبيبة مع المجلس البلدي غريان خُصِّص لمتابعة أوضاع البلدية والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها.

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وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة المشروعات المنفذة ضمن «خطة عودة الحياة»التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021، مشيرة أن مطالبة «المجلس البلدي بضرورة إنشاء مستشفى للحوادث خلال العام الجاري وذلك لحاجة المنطقة لمستشفى تخصصي».

اجتماع الدبيبة مع أعضاء المجلس البلدي غريان، الأحد 24 أبريل 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع أعضاء المجلس البلدي غريان، الأحد 24 أبريل 2022. (حكومتنا)