الحويج يتفق مع عميد جنزور على حصر فرص الاستثمار بالبلدية وتضمينها بخارطة الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، خلال لقائه مع عميد جنزور، فرج عبان، اليوم الأحد، على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة بالبلدية وتضمينها بالخارطة الاستثمارية للوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء الحويج مع عميد بلدية جنزور الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس خُصِّص لبحث تنظيم الأنشطة التجارية وآلية دعم قطاعات الاستثمار والمشروعات بالبلدية.

برنامج مشترك لعنونة وترقيم الأنشطة الاقتصادية في جنزور

وأوضحت الوزارة أن اللقاء ناقش آلية تنفيذ برنامج مشترك لعنونة وترقيم الأنشطة الاقتصادية وإنشاء أسواق محلية نظامية تحت إشراف ورعاية البلدية تسهم في تنظيم الأنشطة التجارية ويمكن مراقبة الاقتصاد والتجارة بالبلدية من متابعتها بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.

- خلال جولة بسوق جنزور.. العابد: السلع متوفرة والأسعار في متناول الجميع

- الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق خارجية

- الحويج يتفق مع نظيره التونسي على تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي

وأكدت وزارة الاقتصاد اتفاق الجانبين «على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة بالبلدية وتضمينها بالخارطة الاستثمارية بالوزارة. إضافة إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم اللازم».

تفعيل دور مأموري الضبط القضائي

كما أكد الحويج وعميد جنزور خلال اللقاء على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق حماية المستهلك ومراقبة السوق المحلية ومتابعة انسحاب بعض السلع من السوق الليبية وكذلك واستقرار الأسعار للحفاظ على الأمن الغذائي.

لقاء الحويج مع عميد بلدية جنزور بديوان الوزارة في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع عميد بلدية جنزور بديوان الوزارة في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)