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إحباط محاولة تهريب 600 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا عبر مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 12:32 مساء
إحباط محاولة تهريب 600 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا عبر مصراتة
مهاجرون غير شرعيين بعد ضبطهم في مصراتة، 23 أبريل 2022 (فيسبوك)
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أعلن مدير أمن مصراتة، العميد علي الضراط، إحباط محاولة لتهريب أكثر من 600 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا.

وأوضح في تصريحات لـ«راديو مصراتة _FM» إنه في تمام الساعة العاشرة مساء السبت جرى إنقاذ المهاجرين عبر البحر من منطقة زريق، مشيرًا إلى أن أغلبهم من بنغلاديش، بالإضافة إلى عدد من السوريين والجنسيات الأخرى. وأضاف: «سنواصل الجهود لمنع عمليات تهريب البشر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى».

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ويتدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية بشكل شبه يومي، وفي مأساة هي الأحدث من نوعها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية غرق قارب خشبي على متنه 35 شخصًا قرب ساحل مدينة صبراتة الواقعة غرب ليبيا يوم الجمعة، مضيفة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين، بينما فقد 29 آخرون، ويفترض أنهم لقوا مصرعهم.

ماذا تقول المنظمة الدولية للهجرة؟
وتقول المنظمة الدولية إن المهاجرين يحاولون بانتظام عبور البحر المتوسط من ليبيا، في محاولة يائسة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وقد برزت البلاد كنقطة عبور مهيمنة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. وتقول المنظمة الدولية إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

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