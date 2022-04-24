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اجتماعات الربيع: المبروك يبحث إعادة صياغة مذكرة الشراكة وفتح مكتب البنك الدولي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 12:00 مساء
اجتماعات الربيع: المبروك يبحث إعادة صياغة مذكرة الشراكة وفتح مكتب البنك الدولي في ليبيا
المبروك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، 24 أبريل 2022. (وزارة المالية)
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بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك والوفد المرافق له مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، إعادة فتح مكتب البنك في ليبيا ليباشر ممثله المقيم في ليبيا أعماله من مدينة طرابلس.

جاء الاجتماع على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحسب بيان لوزارة المالية، فقد جرى بحث «سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك ومختلف الجهات الليبية المستفيدة من برامج ومشروعات الدعم الفني التي يقدمها البنك لمختلف الجهات والمؤسسات الليبية، وإعادة صياغة مذكرة الشراكة القطرية بين البنك ودولة ليبيا».

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المبروك في اجتماعات الربيع
وشارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي التي عقدت في مدينة واشنطن وانطلقت في 18 أبريل، ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم.

وكان من أهمها اجتماع اللجنة الاستشارية للمجموعة الأفريقية، الذي ترأسته المملكة المغربية وحضره رئيس البنك الدولي وعدد من وزراء المالية الأفارقة. وتناول الاجتماع أربعة محاور رئيسية هي الرقمنة والوصول إلى مصادر الطاقة وتعبئة الموارد والأمن الغذائي.

المبروك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، 24 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، 24 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، 24 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، 24 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، 24 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك الدولي، 24 أبريل 2022. (وزارة المالية)
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