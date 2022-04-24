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ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 11:30 صباحا
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعر صرف الدولار وتراجع اليورو مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الرسمية. 

وصعد الدولار الأميركي بفارق قرشين، مسجلًا 4.73 دينار اليوم الأحد مقابل 4.71 دينار الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وهبط اليورو بفارق قرش واحد، مسجلًا 5.10 دينار مقابل 5.11 دينارالخميس، كما تراجع الجنيه الاسترليني بفارق 8 قروش، مسجلًا 6.07 دينار مقابل 6.15 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

العملات العربية في السوق الرسمية
وعلى صعيد العملات العربية، وفي حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.28 دينار، صعد الريال السعودي بفارق قرش واحد، مسجلًا 1.26 دينار مقابل 1.25 دينار الخميس، كما ارتفع الدينار التونسي اليوم إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.32 د‫ينار، فيما هبط الإيوان الصيني إلى 0.72 دينار مقابل 0.73 دينار الخميس الماضي.

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