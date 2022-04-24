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«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 11:01 صباحا
«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.50 متر على طول الساحل الليبي.

وتوقع المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الأحد، أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، غدًا على الساحل من زوارة الى طرابلس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل غدًا إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح شمالية غربية، إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

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