قفل سلخانة في صبراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، قفل سلخانة في صبراتة ضمن جولة لمفتشيه رفقة الحرس البلدي على السلخانات بالمنطقة.

ولوحظ خلال جولة داخل سلخانة «المتميز» علامات فساد على دجاج شاورما ولحم خروف وسمك، وعدم وجود برنامج لمكافحة الآقات داخل السلخانة، علاوة على وجود لحم «برجر» مجهول المصدر، وبيع الدجاج بالساق ما يعتبر غشًا تجاريًا، وفق بيان المركز.

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وحسب البيان، فقد تقرر قفل السلخانه بالشمع الأحمر من قبل جهاز الحرس البلدي، وإعداد تقرير مفصل وتسليمه للجهات المختصة.

ويكثف مفتشو المركز حملاتهم التفتيشية داخل الأسواق تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وقد أسفرت آخر هذه الحملات عن غلق مخابز وضبط لحوم فاسدة في كل من طرابلس وسرت وأباري خلال الساعات الـ24 الماضية.

جولة تفتيشية داخل سلخانة في صبراتة، 23 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جولة تفتيشية داخل سلخانة في صبراتة، 23 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جولة تفتيشية داخل سلخانة في صبراتة، 23 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جولة تفتيشية داخل سلخانة في صبراتة، 23 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جولة تفتيشية داخل سلخانة في صبراتة، 23 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)