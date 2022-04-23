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ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 10:36 مساء
ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز
ضبط أكثر من 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط أكثر من 70 سيارة دون لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ضمن الحملة الأمنية التي تنفذها دوريات قسمي مرور أبوسليم، ومرور سوق الجمعة داخل بلدية طرابلس المركز، ضمن بيان مقضب صادر عن مديرية الأمن.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بالقرب من الإشارة الضوئية أبومشماشة جراء حادث مروري.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن الحادث وقع بين سيارتين جراء السرعة الزائدة، عندما اصطدم سائق سيارة «أزيرا» بأخرى من نوع «هيونداي أفانتي».
 

ضبط أكثر من 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
ضبط أكثر من 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
ضبط أكثر من 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
ضبط أكثر من 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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