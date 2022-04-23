مؤسسة النفط: تضرر 29 موقعا بمصفاة الزاوية جراء الاشتباكات بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة جراء «الاشتباكات» التي وقعت أمس الجمعة.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى تضرر 29 موقعًا من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة لا تزال فرق الصيانة والسلامة بالشركة تجري أعمال التقييم والحصر والمعالجة لها حتى اللحظة.

وطالب البيان الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلًا.

- الدبيبة: اشتباكات الزاوية خلاف عائلي

- شركة الاتصالات: إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية نتيجة الاشتباكات

مؤسسة النفط تذكر باشتباكات سابقة

ونبهت المؤسسة إلى تعرض مجمع الزاوية النفطي إلى أضرار جسيمة ومتكررة جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت جواره خلال السنوات الماضية؛ ما أدى ولا يزال يؤدي إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر وتهديد سلامة العمليات والأصول والمنشآت.

وأمس الجمعة، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة في مدينة الزاوية، قائلًا إن الاشتباكات كانت مجرد «خلاف عائلي».

وجاءت تصريحات الدبيبة بعد ساعات من إعلان الشركة القابضة للاتصالات إيقاف عمليات الصيانة التي تجريها في المدينة، جراء «الاشتباكات المسلحة»، حرصًا على عدم تعرض فرقها «للخطر والمقذوفات».