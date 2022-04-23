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مشاورات أميركية-جزائرية حول «تنظيم الانتخابات» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 23 أبريل 2022, 08:05 مساء
مشاورات أميركية-جزائرية حول «تنظيم الانتخابات» في ليبيا
من لقاء السفير الجزائري ومستشار الخارجية الأميركية، 23 أبريل 2022. (حساب مستشار الخارجية الأميركية على تويتر)
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ناقش مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، مع سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة أحمد بوطاش، تطورات الملف الليبي.

وقال شوليت في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، السبت، إنه تطرق في محادثاته مع السفير الجزائري إلى «الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب ملف تنظيم الانتخابات في ليبيا».

- تبون: يمكن بناء ليبيا بطريقة ديمقراطية لكن بشرط.. ونرفض وجود المرتزقة بها
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وقبل أسبوعين، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى الجزائر والمغرب. ووصف بلينكن في تصريحات صحفية عقب محادثات جمعته بالرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الجزائر بـ«الصوت الحاسم» في «الجهود الدولية لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

بدوره، أبدى تبون رفضه «وجود المرتزقة أيًا كان مصدرهم في ليبيا»، وانتقد ما وصفهم بـ«المتشبثين بالسلطة»، منبهًا إلى قيادته جهودًا حتى «يتمكن الليبيون من التعبير عن أنفسهم». وقال الرئيس الجزائري: «مر عامان حتى الآن ونحن نكافح من أجل هذه الانتخابات في ليبيا»، وتوصل إلى استنتاج مفاده أن «الأشخاص الذين يجرى انتخابهم لا يمثلون أحدًا، ففي كل مرة تُجرى انتخابات، فإنهم يمثلون أنفسهم فقط».

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