Atwasat

الحكومة المكلفة من «النواب»: تونس لم تطلب مغادرة باشاغا أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 06:06 مساء
الحكومة المكلفة من «النواب»: تونس لم تطلب مغادرة باشاغا أراضيها
باشاغا خلال مقابلة مع جريدة «ذا تلغراف» البريطانية، 19 أبريل 2022. (الجريدة)
alwasat radio

نفت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، ما تردد عن اعتراض تونس على تواجد الحكومة ورئيسها فتحي باشاغا على الأراضي التونسية، ومطالبة سلطات «البلد الشقيق» بمغادرة باشاغا أراضيها.

ووصفت الوزارة في بيان، هذه الأنباء بـ«الزائفة، التي لا تعدو إلا أن تكون إشاعات مغرضة، تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية، كما أنها تحاول تشويه الدور المتميز والمواقف التاريخية للشقيقة تونس تجاه الشعب الليبي».

حكومة باشاغا: تونس قدمت لنا  التسهيلات الأمنية واللوجستية
وأكد البيان أن حكومة باشاغا «في حالة تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية»، مشيرًا إلى تقديم الجانب التونسي «تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة الليبية أثناء تواجدها في تونس».

- الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري
- حكومة باشاغا: نركز على 5 نقاط.. وهذه رؤيتنا للوصول إلى الانتخابات
- جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة

ومع عدم مقدرتها على العمل من تونس، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها الخميس الماضي، وقالت إنها يمكن أن تعقد الاجتماع في أي مدينة، وأن دخول طرابلس ليس أولوية عاجلة، مشددة على ضرورة العمل المباشر على الأرض، وليس عن بعد.

نزاع باشاغا والدبيبة.. وبينهما تونس
والتقى باشاغا في تونس خلال الفترة الأخيرة عدداً من المسؤولين العسكريين من الغرب؛ فيما حاول غريمه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن يجذب إليه الجانب التونسي، فالتقى مع السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، بحضور آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، الأمر الذي اعتبره بعض التونسيين «مرفوضا».

ونتيجة لذلك اللقاء، طالب مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، في خطاب موجه للبعثات الدبلوماسية والإدارات في عموم ليبيا، الثلاثاء الماضي، بعدم التعامل أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
برنامج «الميزان» (الحلقة 4)

برنامج «الميزان» (الحلقة 4)
خلونا نحلموا (الحلقة 11)

خلونا نحلموا (الحلقة 11)
انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)

انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)
عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام

عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه

فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي

لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: الاهتمام بالمديريات الحدودية يساهم في علاج أزمة التهريب
الدبيبة: الاهتمام بالمديريات الحدودية يساهم في علاج أزمة التهريب
الدبيبة: اشتباكات الزاوية خلاف عائلي
الدبيبة: اشتباكات الزاوية خلاف عائلي
النفط الليبي يدخل دائرة الإغلاقات السوداء.. الانقسامات تدمر الاقتصاد
النفط الليبي يدخل دائرة الإغلاقات السوداء.. الانقسامات تدمر ...
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية (السبت 23 أبريل 2022)
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية (السبت 23 أبريل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
سرت تستعد للاحتفال بذكرى معركة القرضابية
سرت تستعد للاحتفال بذكرى معركة القرضابية...
وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث مروري مروع بطرابلس
وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث مروري مروع بطرابلس...
الحكومة المكلفة من «النواب»: تونس لم تطلب مغادرة باشاغا أراضيها
الحكومة المكلفة من «النواب»: تونس لم تطلب مغادرة باشاغا ......
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية (السبت 23 أبريل 2022)
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية (السبت 23 ......
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط