اجتماع أمني: تأمين مصراتة من أي خروقات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، الخميس، الخطة الأمنية لتأمين المدينة من أي خروقات أمنية قد تهدد أمن وسلامة المواطنين والممتلكات والمرافق العامة والخاصة، وفق بيان المديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مدير أمن مصراتة ترأس الاجتماع

عُقِد الاجتماع في وقت متأخر أمس الأول برئاسة مدير أمن مصراتة عميد علي الضراط مع رؤساء ومندوبي الجهات الأمنية بالمدينة. كما جرى بحث نجاح سير عملية التأمين بالشكل الصحيح وتأمين المدينة خلال العشرة أيام الأواخر من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك. وشدد مدير الأمن على زيادة عدد الدوريات الأمنية في الأيام الأواخر لشهر رمضان المبارك إلى قرب ساعات الفجر الأولى.

ويوم 12 أبريل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، دور «القوات المساندة» في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد. جاء ذلك خلال لقاء في مقر «اللواء 53 مشاة» في مدينة مصراتة؛ لمناقشة الأوضاع العسكرية. من جانبهم، أكد القادة الحاضرون في الاجتماع، «رفضهم أي خطوات تؤدي إلى عودة الانقسام وشبح الحرب بين الليبيين»، وفق البيان.

اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)

اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)

اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)

اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)