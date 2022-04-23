Atwasat

اجتماع أمني: تأمين مصراتة من أي خروقات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 02:44 مساء
اجتماع أمني: تأمين مصراتة من أي خروقات
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
alwasat radio

ناقش اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، الخميس، الخطة الأمنية لتأمين المدينة من أي خروقات أمنية قد تهدد أمن وسلامة المواطنين والممتلكات والمرافق العامة والخاصة، وفق بيان المديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدبيبة يفتتح المسرح الوطني مصراتة
إيقاف العمليات المبرمجة بمركز مصراتة الطبي اعتبارا من اليوم 
ضبط متهم في واقعة محاولة تهريب مخدرات داخل سيارات مستوردة إلى مصراتة

مدير أمن مصراتة ترأس الاجتماع
عُقِد الاجتماع في وقت متأخر أمس الأول برئاسة مدير أمن مصراتة عميد علي الضراط مع رؤساء ومندوبي الجهات الأمنية بالمدينة. كما جرى بحث نجاح سير عملية التأمين بالشكل الصحيح وتأمين المدينة خلال العشرة أيام الأواخر من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك. وشدد مدير الأمن على زيادة عدد الدوريات الأمنية في الأيام الأواخر لشهر رمضان المبارك إلى قرب ساعات الفجر الأولى.

ويوم 12 أبريل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، دور «القوات المساندة» في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد. جاء ذلك خلال لقاء في مقر «اللواء 53 مشاة» في مدينة مصراتة؛ لمناقشة الأوضاع العسكرية. من جانبهم، أكد القادة الحاضرون في الاجتماع، «رفضهم أي خطوات تؤدي إلى عودة الانقسام وشبح الحرب بين الليبيين»، وفق البيان.

اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
اجتماع أمني بديوان مديرية أمن مصراتة، 23 أبريل 2022. (مديرية أمن مصراتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه

فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي

لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني

عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول

محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. ناقلة النفط «أنوار طرابلس» تنضم للأسطول البحري الليبي
بالصور.. ناقلة النفط «أنوار طرابلس» تنضم للأسطول البحري الليبي
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
حملات رقابية تسفر عن إغلاق مخابز وضبط لحوم فاسدة في 3 مدن (صور)
حملات رقابية تسفر عن إغلاق مخابز وضبط لحوم فاسدة في 3 مدن (صور)
برلمانية أوروبية: «المفوضية» أدركت أخيرا أهمية عمليات خفر السواحل الليبي
برلمانية أوروبية: «المفوضية» أدركت أخيرا أهمية عمليات خفر السواحل...
«مكافحة الأمراض»: 7 إصابات ولا وفيات في التحديث الأسبوعي لوباء «كورونا»
«مكافحة الأمراض»: 7 إصابات ولا وفيات في التحديث الأسبوعي لوباء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
شركة الاتصالات: إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية نتيجة الاشتباكات
شركة الاتصالات: إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية نتيجة ......
اجتماع أمني: تأمين مصراتة من أي خروقات
اجتماع أمني: تأمين مصراتة من أي خروقات...
بعد توقف 7 سنوات.. «الخطوط الليبية» تستأنف الرحلات الجوية بين بنغازي واسطنبول
بعد توقف 7 سنوات.. «الخطوط الليبية» تستأنف الرحلات الجوية ......
«مكافحة الأمراض»: 7 إصابات ولا وفيات في التحديث الأسبوعي لوباء «كورونا»
«مكافحة الأمراض»: 7 إصابات ولا وفيات في التحديث الأسبوعي ......
برلمانية أوروبية: «المفوضية» أدركت أخيرا أهمية عمليات خفر السواحل الليبي
برلمانية أوروبية: «المفوضية» أدركت أخيرا أهمية عمليات خفر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط