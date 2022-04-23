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بعد توقف 7 سنوات.. «الخطوط الليبية» تستأنف الرحلات الجوية بين بنغازي واسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 02:23 مساء
بعد توقف 7 سنوات.. «الخطوط الليبية» تستأنف الرحلات الجوية بين بنغازي واسطنبول
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قبل إقلاعها من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة، 9 أكتوبر 2021. (الخطوط الجوية الليبية)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية استئناف الرحلات الجوية لدولة تركيا (بنغازي - اسطنبول - بنغازي) يومي الثلاثاء والأحد، وبواقع بواقع رحلتين أسبوعيًا.  

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية المباشرة من مطار بنينا بنغازي إلى مطار اسطنبول يوم الثلاثاء المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيًا.

أولى رحلات بنغازي - اسطنبول الثلاثاء المقبل
وأوضح رئيس مكتب الصادر والوارد بمحطة الشحن الجوي بالخطوط الجوية الليبية عرفات البرغثي لوكالة الأنباء الليبية (وال)، أن يوم الثلاثاء المقبل ستنطلق أولى رحلات الخطوط الليبية من مطار بنينا الدولي إلى اسطنبول، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.

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وأشار البرغثي إلى أنه في اليوم ذاته؛ ستصل طائرة الخطوط الجوية الليبية 5ALAK بعد احتجازها لمدة سنة في مطار مصراتة وصيانتها في القاهرة التي استغرقت سنة، وستهبط فى مطار بنينا الدولي يوم 26 أبريل.

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