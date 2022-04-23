«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

حددت دار الإفتاء الليبية القيمة النقدية لزكاة الفطر هذا العام بـ7.5 دينار عن كل مسلم قادر (صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى)، كما حددت مقدارها بـ2.25 كيلو من القمح، و2 كيلو من الأرز عن الشخص الواحد.

وقالت الدار في بيان إن «بعض أهل العلم أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا عندما تكون هناك مصلحة للفقير وهم ممن يقتدي به أئمة الهدى من أعلام الأمة منهم عمر بن عبدالعزيز وأبوحديفة والبخاري وابن تيمية - رحمهم الله - وهو قول متأخري المالكية».

- «الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر بـ6 دنانير أو 2 كيلو شعير وأرز وتمر

- رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ممنوعة

وفي العام الماضي، حددت دار الإفتاء الليبية، قيمة زكاة الفطر بستة دنانير، وللقمح 2.250 كيلوغرام، وللشعير والأرز والتمر 2 كيلوغرام. يشار إلى أن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء حدد يوم الثاني مايو المقبل موعدًا متوقعًا لأول أيام عيد الفطر المبارك، وفق الحسابات الفلكية.