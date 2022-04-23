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نشرة الصيد البحري اليوم السبت (23 أبريل 2022)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 10:48 صباحا
نشرة الصيد البحري اليوم السبت (23 أبريل 2022)
نشرة الصيد البحري اليوم السبت (23 أبريل 2022).
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل البريقة ودرنة. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح على ساحل مصراتة وسرت.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• السماء تكاثر للسحب بداية من مساء اليوم.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل البريقة ودرنة.
• الرياح جنوبية شرقية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.5 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري اليوم السبت (23 أبريل 2022)
نشرة الصيد البحري اليوم السبت (23 أبريل 2022)
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