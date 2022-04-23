نشرة الصيد البحري اليوم السبت (23 أبريل 2022)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل البريقة ودرنة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح على ساحل مصراتة وسرت.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• السماء تكاثر للسحب بداية من مساء اليوم.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل البريقة ودرنة.
• الرياح جنوبية شرقية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.5 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
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