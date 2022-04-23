نشرة الصيد البحري اليوم السبت (23 أبريل 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل البريقة ودرنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح على ساحل مصراتة وسرت.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.