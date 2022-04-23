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الأرصاد: اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 10:25 صباحا
الأرصاد: اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق
نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم السبت، 23 أبريل 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اعتدال الأجواء نسبيًا على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال بسبب مرتفع جوي يتمركز شمال ليبيا.

وحسب النشرة الجوية للمركز، تنشط الرياح الجنوبية الشرقية نسبيًا غدًا على بعض مناطق الجنوب الغربي، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال. 

 وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة اليومين المقبلين على مناطق الشمال الغربي، بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 31 و37 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع تكوُّن ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق المرتفعات.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.     
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتتراوح اليوم بين 31 و35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات -غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما قد يتسبب في إثارة  الأتربة والرمال على بعض المناطق.     
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية

الكفرة - السرير - تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

الأرصاد: اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق
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