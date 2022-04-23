Atwasat

شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «وسط الخبر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 01:21 صباحا
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «وسط الخبر»
عبدالحكيم بلحاج لدى وصوله إلى طرابلس، 21 أبريل 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» المذاع على قناة الوسط (WTV)، أمس الجمعة، وصول رئيس حزب الوطن والرئيس السابق لـ«الجماعة الليبية المقاتلة» عبدالحكيم بالحاج إلى العاصمة طرابلس، طارحة تساؤلات عن توقيت العودة، ومغزاها، وربطها بمواقف دولية واصطفافات للقوى محليا، وفق إجابات ضيوف الحلقة من المحللين السياسيين..

وبلحاج واحد من الأسماء المثيرة للجدل في المشهد السياسي الليبي منذ سنوات، رصدت جريدة «واشنطن بوست» في العام 2017، جانبا من تحول شخصية، حين قالت إن بلحاج الذي كان فيما مضى «جهاديا وقائدا ثوريا» أصبح الآن سياسيا ورجل أعمال إسلامي، إلا أن «الليبيين لم ينسوا بعد هوية بلحاج السابقة».

- عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
- مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
- عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
- عبد الحكيم بلحاج: وضع اسمي في قوائم الإرهاب قرار سياسي
- «واشنطن بوست» ترصد كيف تحول بلحاج من «ممول للقاعدة إلى سياسي بارز»

وفي الثامن من يونيو 2017، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إبان الأزمة الخليجية، قائمة من بينها بلحاج، قالت إن «قطر تأويهم» و«يشكلون خطرا على الأمن والسلم».

غير أن بلحاج اعتبر وقتها وضع اسمه بالقائمة قرارا «سياسيا وليس قانونيا»، مشيرا إلى أن علاقته التنظيمية والإدارية بالجماعة الليبية المقاتلة «انتهت منذ خروجه من السجن في 2010».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني

عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول

محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً

عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح ...
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام

عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري
الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري
ليبيا تنضم للدول الراعية إلى قرار «تقييد فيتو»
ليبيا تنضم للدول الراعية إلى قرار «تقييد فيتو»
«الأرصاد» يحذر من صعوبة الرؤية بمناطق الشمال الشرقي اليومين المقبلين بسبب الرياح
«الأرصاد» يحذر من صعوبة الرؤية بمناطق الشمال الشرقي اليومين ...
باشاغا: لدينا مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا
باشاغا: لدينا مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا
دي مايو يبحث مع أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي تطورات الوضع في ليبيا
دي مايو يبحث مع أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي تطورات الوضع في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «وسط الخبر»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «وسط الخبر»...
وليامز تطلع المسؤولين الألمان على نتائج اجتماعات القاهرة
وليامز تطلع المسؤولين الألمان على نتائج اجتماعات القاهرة...
الدبيبة يفتتح المسرح الوطني مصراتة
الدبيبة يفتتح المسرح الوطني مصراتة...
دي مايو يبحث مع أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي تطورات الوضع في ليبيا
دي مايو يبحث مع أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي تطورات الوضع في ......
باشاغا: لدينا مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا
باشاغا: لدينا مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط