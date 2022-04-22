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دي مايو يبحث مع أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 10:56 مساء
دي مايو يبحث مع أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي تطورات الوضع في ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)
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بحث وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، برئاسة السيناتور الديمقراطي كريس كونز، تطورات الوضع في ليبيا.

وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الصراع الروسي - الأوكراني، وإيران، والتعاون بشات تغيُّر المناخ ومكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حسب وكالة الأنباء «آكي».

دي مايو: أولويتنا تجنب تقسيم ليبيا
وأمس الخميس، صرح دي مايو، بأن «أولوية» بلاده في تعاملها في الملف الليبي هي «تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، مما لذلك من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها».

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وأضاف، متحدثًا عبر الإنترنت في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما: «نحن نراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف».

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