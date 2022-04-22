باشاغا: لدينا مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إن ليبيا «لديها كل مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي» من أراض خصبة وخبرات محلية.

جاء ذلك خلال زيارته مواقع زراعية بوديان غدوة جنوب مدينة سبها، اليوم الجمعة، حسب ما جاء على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأضاف باشاغا: «إلاّ أنه تنقصنا الإمكانيات والموارد، وهنا يأتي دور الحكومة وخاصة في ظل النقص الذي يشهده العالم في إمدادات الحبوب»،

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وتابع: «سنعمل على توفير الحلول المستدامة من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج، بالإضافة إلى تشجيع الشراء من المزارعين الليبين».

واطلع باشاغا والوفد المرافق له على الصعوبات التي تواجه مزارعي وديان غدوة، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم توفر الحبوب الجيدة، وصعوبة الحصول على قطع غيار آلات الزراعة والري، وغيرها من التحديات.

باشاغا يتفقد مطار سبها

كما زار باشاغا مطار سبها الدولي الجمعة؛ للاطلاع على سير العمل بالمطار، حيث قال: «لا يجب أن يفكر المواطن الليبي في كيفية الوصول من مدينة إلى أخرى، ليبيا بلد كبير ويجب أن تربطه مواصلات سريعة ومنتظمة وغير مكلفة».

وأكد أن حكومته على دراية تامة بمعاناة أهل الجنوب من عدم انتظام المطارات ونقص الاحتياجات وارتفاع أسعارها، قائلًا: «لن تقدم حكومتي وعودًا كغيرها من الحكومات، بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات».

باشاغا خلال استماعه إلى مطالب المزارعين.

باشاغا خلال استماعه إلى مطالب المزارعين.